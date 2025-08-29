Shefqet Krasniqi kritikon zgjedhjen e Dimal Bashës: “Ke të kaluarën tënde të mykur – rri në shtëpi dhe ruaj delet”
Imami dhe ligjëruesi Shefqet Krasniqi ka reaguar ndaj zgjedhjes së deputetit të Lëvizjes Vetëvendosje, Dimal Basha, si kryetar i Kuvendit të Kosovës. Gjatë një ligjërate të publikuar online, Krasniqi u shpreh i shqetësuar për përzgjedhjet politike që, sipas tij, nuk bazohen në vlera, transmeton lajmi.net “Lutemi që të reflektojë Vetëvendosja dhe të mos i ngrejë…
Lajme
Imami dhe ligjëruesi Shefqet Krasniqi ka reaguar ndaj zgjedhjes së deputetit të Lëvizjes Vetëvendosje, Dimal Basha, si kryetar i Kuvendit të Kosovës.
Gjatë një ligjërate të publikuar online, Krasniqi u shpreh i shqetësuar për përzgjedhjet politike që, sipas tij, nuk bazohen në vlera, transmeton lajmi.net
“Lutemi që të reflektojë Vetëvendosja dhe të mos i ngrejë në pozita njerëzit që nuk kanë vlera,” tha ai.
Krasniqi e kritikoi ashpër të kaluarën e Bashës, duke përdorur një gjuhë të drejtpërdrejtë:
“S’të kam faj unë që e ke të kaluarën tënde të mykur. Rri në shtëpi, trus, kape një shkop dhe ruaji lopët e delet aty.”
Sipas tij, partitë politike nuk bëjnë asnjë filtrim të kandidatëve dhe i përfshijnë në lista vetëm për interesa elektorale:
“Partitë nuk i filtrojnë fare njerëzit dhe i marrin ata në parti vetëm për vota,” përfundoi ai./lajmi.net/
@dr.shefqetkrasniqi Hoxha rreth zgjedhjes së kryeparlamentarit #hoxhallaret #shefqetkrasniqi #ligjerataislame #religion #Islam ♬ original sound – Dr. Shefqet Krasniqi