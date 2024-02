Shefqet Krasniqi dhe komenti i tij për Shkurte Fejzën, gazetarja tregon kush e përkrahi e kush jo

Reagime të shumta ka marrë komentimi i hoxhës Shefqet Krasniqi për Shkurte Fejzën.

Ai e akuzuar atë për bindjet e saj fetare.

Gazetar, analist e shumë të tjerë u përfshin në debatin mes tyre.

Për dallim nga të tjerët që kanë kritikuar hoxhën, Berat Buzhala ka vlerësuar që të gjithë e kanë të garantuar lirinë e shprehjes, e sipas tij edhe hoxha është njëri prej tyre.

“Perndryshe edhe për Shefqet Krasniqin vlen e njëjta rregull, sikur për ne të tjerët: E ka te garantuar lirinë e shprehjes. Ka të drejtë edhe me pas gabim. Te vetmin problem unë e kam me njerëzit që e keqpërdorin lirinë e shprehjes edhe bëjnë thirrje për dhune, për vrasje, për linçime. Hajt Shefqo, fol edhe për muzike, edhe për filma, edhe për sport. Me fol për fe, pse po fol. Me fol për muzike, pse po fol. Për çka me fol ky? Për fizikë kuantike a?”, ka shkruar Berati në një status në facebook.

Ndërsa, fjalët e Hoxhes për këngëtaren u komentuan edhe nga Valon Syla, ku ky fundit ka thënë së Shefqet Krasniqi, për festa gjithmonë pa u rrok më ndonjë grua nuk e lënë, dhe ndjenë keqardhje për familjen e Shkurte Fejzes.

Përveç, këtyre kanë komentuar edhe shumë figura të tjera si Parim Olluri dhe Arbana Xharra.

Për më shumë detaje ndiqeni videon në vazhdim: