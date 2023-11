Shefqet Kabashi refuzon të bashkëpunojë me prokurorin e Speciales: Ju po dëmtoni shumë njerëz Ashtu si në gjyqin kundër Ramush Haradinajt, edhe në këtë kundër Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit e Jakup Krasniqi, si dëshmitar po paraqitet Shefqet Kabashi. I njëjti edhe sot është kapur me Prokurorinë duke thënë se nuk do të bashkëpunojë me ta, shkruan lajmi.net. “Ku po më çon mua kjo gjë? Gjykatësit e dinë…