Shefja e UNMIK vizitë në Bruksel, takon Emisarin Sorensen dhe i jep mbështetje dialogut Kosovë – Serbi Shefja e Misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK), Caroline Ziadeh, ka zhvilluar takime të rëndësishme në Bruksel me përfaqësues të lartë të Bashkimit Evropian. Në mesin e takimeve, Ziadeh u takua me Përfaqësuesin Special të BE-së për Dialogun Beograd-Prishtinë, Peter Sorensen, si dhe me raportuesin e përhershëm për Serbinë në Komitetin për Punë…