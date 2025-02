Shefja e misionit monitorues të BE-së përcjell mbarëvajtjen e votimit në një qendër votimi Graçanicë

Nga aty ajo ka përcjellë mbarëvajtjen e votimit, shkruan lajmi.net.

“Kryevëzhguesja Nathalie Loiseau ka vëzhguar zgjedhjet në qendrën e votimit në shkollën Kralj Milutin në Graçanicë. Pas vizitës së saj në qendrën e votimit, ajo foli me një numër të mediave dhe dha një deklaratë”, thuhet në një postim në “X”.

Postimi i plotë në “X”:

Chief Observer @NathalieLoiseau observed the elections at the Kralj Milutin school #polling station in #Gracanica.

Following her visit to the polling station, the Chief Observer spoke with a number of #media outlets and gave a statement.#EUEOM #kosovo #elections #democracy pic.twitter.com/eB3j2CCeia

