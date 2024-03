Shefja e delegacionit të Malit të Zi: Pranimi i Kosovës në Asamblenë Parlamentare të KiE-së do të ishte precedent serioz, do të votoj kundër “Pranimi i Kosovës në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës do të ishte precedent serioz dhe unë do të votoj kundër”, tha kryetarja e delegacionit malazez në Asamblenë Parlamentare të Bashkimit Evropian (PSSE), Maja Vukiçeviq. Komisioni për Çështje Politike dhe Demokraci i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës do të mbajë sot, më 27 mars,…