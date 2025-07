Shefja e BE-së thotë se do të bisedojë me Trumpin për tarifat Shefja e Bashkimit Evropian, Ursula von der Leyen, tha se do të zhvillojë bisedime me presidentin amerikan, Donald Trump, në Skoci në lidhje me tensionet transatlantike sa i përket tarifave, teksa ka mbetur vetëm një javë deri në afatin e fundit për negociata. Në përpjekje për të ulur deficitin tregtar për vendin e tij, Trump…