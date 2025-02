Shefi i Zyrës së BE-së për Sorensen: Përvoja e tij do të ndihmojë në avancimin e marrëdhënieve

Shefi i Zyrës së BE-së në Kosovë, Aivo Orav, është takuar me emisarin e ri të dialogut Kosovë-Serbi, Peter Sorensen.

Orav tha se është i bindur që përvoja e tij do të ndihmojë në avancimin e procesit të dialogut, ndërsa tha se ai bashkë me ekipin do ta mbështesin në punën e tij.

“Takim i parë i shkëlqyer me Peter Sorensen, të sapoemëruarin Përfaqësues Special të BE-së për Dialogun Beograd-Prishtinë. Jam i bindur se përvoja e tij e gjerë diplomatike do të ndihmojë në avancimin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Ekipi im dhe unë do ta mbështesim plotësisht!”, tha ai.

Sorensen nga sot është zyrtarisht emisar për dialogun me një mandat fillestar prej prej 13 muajsh.

Në njoftimin zyrtar të Këshillit të Bashkimit Europian për emërimin e tij u tha që detyra e tij do të jetë kontributi në normalizimin gjithëpërfshirës të marrëdhënieve mes dy fqinjëve, por veçanërisht fokusin duhet ta ketë në zbatimin e Marrëveshjes së Ohrit dhe aneksin e saj.