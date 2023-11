Shefi i Zyrës së BE-së në Kosovë viziton Tërnaven, flasin për ligjin për liritë fetare

Kjo është bërë e ditur përmes një postimi në rrjetin social ‘’X’’.

Szunyog, ka thënë se Bashkimi Evropian e njeh rolin vendimtar të Bashkësisë Islame në forcimin e dialogut ndërfetar.

“Më vjen mirë që takova Myftiun Tërnava, të cilin e përgëzova për riemërimin. BE njeh rolin vendimtar të Bashkësisë Islame të Kosovës në forcimin e dialogut ndërfetar dhe një bashkëjetesë të qëndrueshme paqësore në Kosovë”, ka shkruar ai.

Glad to meet Grand Mufti Tërnava, whom I congratulated on his reappointment.

The EU recognizes the crucial role of the #Kosovo Islamic Community in bolstering interfaith dialogue & a lasting peaceful coexistence in Kosovo. (1/2) pic.twitter.com/AGE4u66Y12

