Shefi i stafit të Zelenskyy thotë se Ukraina e kujton “gabimin e Budapestit”
Shefi i stafit të presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky ka paralajmëruar se Kievi e kujton “gabimin e Budapestit”.
Andriy Yermak i bëri komentet duke iu referuar Memorandumit të Budapestit të vitit 1994.
Në vitin 1994, Ukraina nënshkroi memorandumin, duke rënë dakord të hiqte dorë nga arsenali i saj bërthamor, i trashëguar nga Bashkimi Sovjetik, në këmbim të garancive të sigurisë nga Rusia dhe fuqitë e tjera.
Këto siguri nuk e kanë ndaluar Rusinë të pushtojë Krimenë në vitin 2014 dhe ta pushtojë atë në vitin 2022.
Yermak tha se foli me këshilltarë të sigurisë kombëtare nga disa vende, përfshirë Britaninë, Gjermaninë, Francën, Italinë dhe Finlandën, pas takimit të së hënës në Uashington.
“Ekipet tona, kryesisht ushtarake, kanë filluar tashmë punën aktive mbi komponentin ushtarak të garantimit të sigurisë”, shtoi ai.
Yermak vazhdoi: “Ne gjithashtu po zhvillojmë procedurën për veprimet e nevojshme nëse pala ruse vazhdon ta zvarrisë luftën dhe prish marrëveshjen mbi formatet dypalëshe dhe trepalëshe të takimit të udhëheqësve.”