Shefi i stafit të presidentes Osmani: Në Beograd po promovohet propaganda ruse kundër NATO-s

Ai ka shkruar në “X” se kryeqyteti i Serbisë, në muajin korrik ishte mikpritës i lëvizjeve rinore të majta ekstreme (komuniste).

“Beogradi po kthehet në kryeqytet të ideologjive ekstreme politike, si nga e djathta ashtu edhe nga e majta. Në korrik 2023, Beogradi ishte mikpritës i një mbledhjeje të lëvizjeve rinore të majta ekstreme/komuniste WFDY. Në Beograd ka frymë të theksuar të së djathtës ekstreme, edhe ajo si dhe e majta ekstreme përfaqësojnë qëndrimin kundër Kosovës”, ka shkruar ai.

Sipas tij, e djathta ekstreme në Serbi, por edhe e majta, kundërshtojnë NATO-n për ndërhyrjen në vitin 1999.

“Natyrisht, obsesioni i tyre është promovimi i propagandës ruse kundër NATO-s dhe Kosovës”, vijoi ai.

— Blerim Vela (@Blerim_Vela) August 14, 2023