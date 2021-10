Komandanti i Njësive Speciale të Policisë së Kosovës, Amir Gërguri, tha se ndihet krenarë me pjesëtarët e kësaj njësie dhe me Policinë e Kosovës.

Gërguri përmes një postimi në Facebook u shpreh se ndjehet i privilegjuar që shërben në këtë njësi.

“Për gati 20 vjet me i shërby kësaj njësie, nuk është vetëm privilegj. Është nder dhe krenari, por edhe përgjegjësi e madhe! Që nga dita e themelimit të saj e deri me sot, çka nuk pamë e çka nuk kaluam.., por të gjitha përfunduam me sukses të lartë.” shkroi Gërguri.

I pari i Njësive Speciale të Policisë së Kosovës tha se kjo i bën ndër institucionet më të besueshme./Lajmi.net/