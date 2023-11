Shefi i NATO-s sot në Kosovë, pritet nga Osmani e Kurti Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, sot do të qëndrojë për një vizitë në Kosovë. Sipas njoftimit të NATO-s, Stoltenberg do të takohet me presidenten Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Ai do të vizitojë edhe Kampin e KFOR-it “Nothing Hill”, ku do të takohet me komandantin e KFOR-it dhe do t’iu adresohet trupave.…