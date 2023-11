Shefi i NATO-s nesër në Kosovë, Osmani e pret në takim Nesër në orën 15:30, Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani pret në takim Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg. Pas takimit, do të ketë edhe konferencë për media. “Mediat fillimisht do të marrin pamje nga takimi, ndërkaq më pas Presidentja Osmani dhe Sekretari Stoltenberg do të mbajnë konferencë për media”, thuhet në njoftim.