Shefi i NATO-s: Duhet të sigurohemi që Putini të mos tentojë më kurrë ta sulmojë Ukrainën

Bota

23/08/2025 22:25

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, tha se marrëveshja e garancive të sigurisë për Ukrainën do të përbëhet nga dy shtresa: forcimi i ushtrisë së Ukrainës dhe angazhimet nga SHBA-të dhe Evropa që synojnë pengimin e Rusisë në rast të një agresioni të ardhshëm.

Mbështetja e NATO-s për Ukrainën mbetet “e palëkundur” dhe “vazhdon të rritet”, tha Sekretari i Përgjithshëm i Aleancës, Mark Rutte, të premten gjatë një vizite në Kiev.

Pas takimit shumëpalësh të së hënës në Shtëpinë e Bardhë, Rutte tha se Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, e bëri të qartë se “Shtetet e Bashkuara do të përfshihen vërtet në ofrimin e garancive të sigurisë për Ukrainën”.

“Tani po punojmë së bashku – Ukraina, evropianët, Shtetet e Bashkuara – për t’u siguruar që këto garanci sigurie janë të një niveli të tillë që Vladimir Vladimirovich Putin, i ulur në Moskë, nuk do të përpiqet kurrë ta sulmojë përsëri Ukrainën”, tha Rutte në një konferencë për shtyp.

 

