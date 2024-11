Shefi i NATO-s drejt Turqisë – çfarë do të diskutojë ai me Erdoganin? Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan do të diskutojë zhvillimet e fundit në luftën Rusi-Ukrainë me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, gjatë vizitës së tij në Ankara, ka njoftuar një zyrtar turk. Rusia goditi Ukrainën me një raketë të re balistike me rreze të mesme hipersonike të enjten në përgjigje të përdorimit të raketave…