Shefi i KRM ‘Pastrimi’: Rama po manipulon me mbeturinat, që t’iu jap tenderë miqve Pas shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme me menaxhimin e mbeturinave në Prishtinë, kryeshefi ekzekutiv i Kompanisë “Pastrimi”, Petrit Reçica ka reaguar duke thënë se situata e krijuar është betejë për tenderët dhe kontrollin mbi paratë publike. Reçica në postimin e tij në facebook ka publikuar komunikimin zyrtar me Komunën e Prishtinës, teksa ka thënë se…