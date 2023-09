Shefi i kabinetit të Kurtit, Dalipi: Serbia po refuzon normalizimin e marrëdhënieve

Kryeministri ynë ishte arsyetuar me faktin se Asociacioni është në qendër, e ai nuk do ta bëjë këtë, përcjell lajmi.net.

Në anën tjetër, shefi i kabinetit të ekzekutivit të qeverisë, Luan Dalipi topin e ka hedhur kah Serbia.

“Përkushtimi i Kosovës për stabilitet në Ballkanin Perëndimor mbetet i fortë. Traktati i BE-së për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi po përballet me pengesa për shkak të refuzimit të Serbisë për të nënshkruar dhe pajtuar për zbatimin e plotë të marrëveshjes”, ka shkruar ai.

Kosova’s commitment remains strong for stability in the Western Balkans. EU’s treaty to normalize Kosova-Serbia relations is facing hurdles because of Serbia’s refusal to sign & agree to the implementation of the agreement in full. 1/3

— Luan Dalipi (@DalipiLuan) September 16, 2023