Shefi i EULEX-it: Kosova ka natyrë spektakolare

Ai tha se Kosova ka natyrë spektakore.

“Kosova me të vërtetë ka male dhe natyrë spektakolare. Dje ia bashkova trupit diplomatik në Prishtinë për një ecje në majën e Dollocit (“Guri i Dollocit” – 1653 m) në rajonin e Suharekës. Një ditë e bukur me diell së bashku me kolegë të lumtur dhe mikpritës” tha Gunnar-Wigemark.

Me iniciativë të kryetarit të Suharekës, Bali Muharremaj, ambasadorët e 16 shteteve evropiane te akredituar në Kosovë kaluan fundjavën tek vendi i quajtur “Guri i Diellit” në fshatin Dolloc.

Kosovo 🇽🇰 really has spectacular mountains and nature. Joined the diplomatic corps in Pristina yesterday for a hike to the Dolloci Peak (“Guri i Dollocit” – 1653 m) in the Suhareka region. A beautiful sunny 😎 day together with happy colleagues and generous local hosts. pic.twitter.com/CwYsjn1xkB

— Lars-Gunnar Wigemark (@LarsGWigemark) February 19, 2023