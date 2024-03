Shefi i EULEX-it e mirëpret vendimin e qeverisë për pronat e Manastirit të Deçanit

Ndër ta e mirëpriti edhe shefi i EULEX-it, Giovanni Pietro Barbano, duke thënë se siguria juridike është themeli i Sundimit të Ligjit.

“Unë e mirëpres shumë zbatimin e vonuar të vendimit të Gjykatës Kushtetuese përManastiri i DeçanitRasti i manastirit.Siguria juridike është themeli i Sundimit të Ligjit!” -shkroi Barbano. /Lajmi.net/

I very much welcome the long overdue implementation of the Constitutional Court judgment on the @DecaniMonastery Monastery case.

Legal certainty is the cornerstone of Rule of Law!

— Giovanni Pietro Barbano (@EulexHoM) March 13, 2024