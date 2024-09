Shefi i diplomacisë turke: Turqia historikisht e ka mbështetur pavarësinë e Kosovës dhe do të vazhdoj ta bëj këtë Shefi i diplomacisë turke, Hakan Fidan, ka deklaruar se Turqia është një vend që historikisht e ka mbështetur pavarësinë e Kosovës dhe do të vazhdojë ta bëjë këtë, raporton Anadolu. Kryediplomati turk ka folur për çështjet rajonale dhe ndërkombëtare, përfshirë edhe çështjet që kanë të bëjnë me rajonin e Ballkanit dhe raportet me Kosovën, Bosnjë…