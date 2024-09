Shefi i diplomacisë turke nesër në Kosovë Shefi i diplomacisë turke Hakan Fidan të premten, më 6 shtator 2024, do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Republikën e Kosovës. Gjatë takimeve do të diskutohen marrëdhëniet dypalëshe si dhe zhvillimet aktuale rajonale dhe ndërkombëtare. Ministri i Jashtëm i Turqisë do të vizitojë Prizrenin dhe Mamushën dhe do të takohet me komunitetin turk dhe…