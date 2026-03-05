Shefi i deputetëve të PDK-së: Vendi duhet të shkojë në zgjedhje, zgjedhja e presidentit dështoi
Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Arian Tahiri ka thënë se vendi duhet të shkojë në zgjedhje.
Këto deklarata, ai i bëri pasi dështoi zgjedhja e presidentit të Kosovës.
“Kuvendi ka dështuar të zgjedh Presidentin. Kjo ka ndodhur si rezultat i mungesës së vullnetit politik i forcës kryesore politike që ka qenë në këtë legjislaturë dhe tashmë qysh e parasheh edhe Kushtetuta, vendi duhet të shkojë në zgjedhje për shkak se nuk ka mundur brenda afateve kushtetuese me zgjedh Presidentin”, deklaroi Tahiri.