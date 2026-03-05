Shefi i deputetëve të PDK-së: Vendi duhet të shkojë në zgjedhje, zgjedhja e presidentit dështoi

Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Arian Tahiri ka thënë se vendi duhet të shkojë në zgjedhje. Këto deklarata, ai i bëri pasi dështoi zgjedhja e presidentit të Kosovës. “Kuvendi ka dështuar të zgjedh Presidentin. Kjo ka ndodhur si rezultat i mungesës së vullnetit politik i forcës kryesore politike që ka qenë…

Lajme

06/03/2026 00:06

Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Arian Tahiri ka thënë se vendi duhet të shkojë në zgjedhje.

Këto deklarata, ai i bëri pasi dështoi zgjedhja e presidentit të Kosovës.

“Kuvendi ka dështuar të zgjedh Presidentin. Kjo ka ndodhur si rezultat i mungesës së vullnetit politik i forcës kryesore politike që ka qenë në këtë legjislaturë dhe tashmë qysh e parasheh edhe Kushtetuta, vendi duhet të shkojë në zgjedhje për shkak se nuk ka mundur brenda afateve kushtetuese me zgjedh Presidentin”, deklaroi Tahiri.

Artikuj të ngjashëm

March 6, 2026

Gërvalla: Duke e pa përkrahjen për Presidenten Osmani, dërguam kërkesë...

March 6, 2026

Tahiri i PDK-së: Kuvendi ka dështuar ta zgjedh Presidentin, vendi duhet...

March 6, 2026

Eskalon ish-kandidati i VV-së: Kurti të desh cullak e ti mendon...

March 5, 2026

Zhvillime interesante në ShBA: Trump shkarkon sekretaren e Sigurisë Kombëtare, emërohet...

March 5, 2026

Rusia u bën thirrje qytetarëve të vet të mos udhëtojnë në Kosovë

March 5, 2026

Izraeli do të sulmojë bazat nëntokësore të raketave të Iranit në...

Lajme të fundit

Gërvalla: Duke e pa përkrahjen për Presidenten...

Tahiri i PDK-së: Kuvendi ka dështuar ta zgjedh...

Eskalon ish-kandidati i VV-së: Kurti të desh cullak...

Vetëvendosje i drejtohet Kushtetueses për procedurën e zgjedhjes...