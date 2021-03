Shefi i BE-së në Kosovë: Pas certifikimit të rezultateve pres të formohen shpejt institucionet

Ambasadori Szunyog ka shkruar se pret që insitucionet e Kosovës të formohet shpejt dhe të punojnë për popullin e Kosovës.

“E vlerësoj që KQZ ishte në gjendje të certifikonte rezultatet e zgjedhjeve më pak se një muaj pas ditës së zgjedhjeve. Pres që institucionet e Kosovës (parlamenti, qeveria dhe presidenti) të themelohen së shpejti dhe të fillojnë të punojnë për të mirën e popullit të Kosovës”, ka shkruar ai.

Appreciate that @KQZKosova was able to certify election results less than one month after the election day. Expect Kosovo institutions (parliament, government and president) to be established soon and to start working for the benefit of Kosovo people. pic.twitter.com/EecLa1UVpf

— Ambassador Tomáš Szunyog (@EUAmbKS) March 13, 2021