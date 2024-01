Shefi i BE-së në Kosovë: Kushtetuesja duhet të jetë e pavarur nga influenca politike

Gjatë ditës së djeshme, Szunyog ka takuar Kryetaren e Gjykatës Kushtetuese, ku përmes një postimi ka thënë se Gjykata duhet të jetë e pavarur dhe e lirë lirë nga influenca dhe presioni politik.

“Takova Presidentin e Gjykatës Kushtetuese të Kosovës së bashku me Giovanni Pietro Barbano, Georg Schnetzer, Antonello de Riu dhe Cyprien François. Theksuam se Gjykata duhet të jetë e pavarur dhe e lirë nga influencimi dhe presioni politik”, tha Szunyog.

Ai tha se vendimet e Gjykatës Kushtetuese duhet të zbatohen plotësisht, duke përfshirë kështu edhe rastin e Manastirit të Deçanit.

“Për të mbështetur pavarësinë e gjyqësorit, është thelbësore që anëtarët e qeverisë të përmbahen nga deklaratat që rrezikojnë të cenojnë autoritetin dhe pavarësinë e gjyqësorit, si dhe besimin e publikut në të. Vendimet e Gjykatës Kushtetuese të respektohen dhe zbatohen plotësisht, përfshirë edhe aktgjykimin e datës 19 maj 2016 për rastin e Manastirit të Deçanit”, ka shkruar dje Szunyog në X.

Met the President of #Kosovo‘s Constitutional Court together with @EulexHoM, @schnetzergeorg, @68nicotina & @cyprienfrancois. Highlighted that the Court must be independent and free from political influence and pressure (1/3). pic.twitter.com/AIrXuo1bLF

