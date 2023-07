‘SHBA’ja po e humb durimin me Kosovën, do të ishte me të vërtet një tragjedi’ Nuk po sheh vullnet të mjaftueshëm as nga Kosova e as nga Serbia për zbatimin e Marrëveshjes së Ohrit. Por, ish-përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Pieter Feith, thotë së është Prishtina ajo që do t’i vuaj më shumë pasojat nga mungesa e progresit në dialog me Serbinë. Marrëveshja e Ohrit, siç thotë ai,…