​SHBA: Ukraina është gati të ec para në kërkesën për armëpushim Administrata Trump e SHBA-së beson se Ukraina është e “gatshme të përparojë” në procesin e armëpushimit me Rusinë, sipas një zyrtari të lartë të Departamentit të Shtetit. Sekretari Amerikan i Shtetit, Marco Rubio dhe Këshilltari për Sigurinë Kombëtare, Mike Waltz, do të takohen në Arabinë Saudite me përfaqësuesit ukrainas për të diskutuar mundësinë e një…