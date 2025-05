​SHBA tërhiqet nga bisedimet për Ukrainën

Shtetet e Bashkuara nuk do të ndërmjetësojnë më në bisedimet e paqes midis Ukrainës dhe Rusisë pasi Vladimir Putin refuzoi të binte dakord për një armëpushim, njoftoi Departamenti Amerikan i Shtetit.

Departamenti i Shtetit tha se po ndryshonte “metodologjinë e kontributit të tij” në negociata dhe nuk do të “fluturonte nëpër botë në fluturim” për takime, shkruan telegraph.co.uk

“Sigurisht, ne mbetemi të përkushtuar për të ndihmuar dhe do të bëjmë atë që mundemi. Por ajo që ka ndryshuar është se ne nuk do të fluturojmë më në gjysmë të rrugës rreth botës kur dikush na thërret për të ndërmjetësuar në takime; tani është një çështje midis dy palëve. Dhe tani është koha që ato të paraqesin dhe të zhvillojnë ide konkrete se si do të përfundojë ky konflikt. Topi është në fushën e tyre”, tha një zëdhënëse e Departamentit të Shtetit.

Vendimi vjen menjëherë pasi SHBA dhe Ukraina nënshkruan një marrëveshje për mineralet me kushte më të favorshme për Ukrainën sesa mendohej më parë, dhe presidenti i SHBA-së Donald Trump miratoi raundin e parë të dërgesave të armëve në Kiev që kur administrata e tij mori përsëri pushtetin.

Departamenti amerikan i Shtetit tha se Kievi dhe Moska tani duhet të paraqesin propozime “konkrete” për t’i dhënë fund luftës dhe të mbajnë takime të drejtpërdrejta për të arritur një marrëveshje.

Donald Trump, sipas burimeve në Uashington, është gjithnjë e më i frustruar nga sjellja e Putin dhe raportet e inteligjencës amerikane të publikuara brenda natës sugjerojnë se presidenti rus tani është dobësuar dhe ka ndryshuar qëllimet e tij të menjëhershme të luftës, duke u fokusuar në konsolidimin e territorit që ka kapur deri më tani.