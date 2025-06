SHBA-të lëvizin bombarduesit e fshehtë B-2 ndërsa konflikti Izrael-Iran vazhdon

Bombarduesit amerikanë të padukshëm B-2 u larguan nga SHBA-të dhe dukeshin se po shkonin drejt Diego Garcias, një baze ushtarake strategjike në Oqeanin Indian, të shtunën.

Aeroplanët luftarakë përdornin shenjën e thirrjes MYTEE21, e cila më parë është shoqëruar me misionet e bombarduesve të fshehtë. Bombarduesit shoqëroheshin nga tetë aeroplanë furnizimi.

B-2 Spirit është projektuar për misione sulmi me rreze të gjatë veprimi dhe është i aftë të mbajë armë si konvencionale ashtu edhe bërthamore.

Është i vetmi avion i aftë të transportojë GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, i njohur edhe si bomba bunker buster. Bombat bunker buster mund të përdoren në një sulm të mundshëm ndaj Fordow, objektit bërthamor iranian të varrosur 90 metra brenda një mali.

Nuk ishte e qartë nëse bombarduesit po shkonin drejt Diego Garcias apo një baze ushtarake amerikane në Guam.

Shtetet e Bashkuara do të kishin nevojë për lejen britanike për të nisur sulme nga Diego Garcia, mbi të cilën Mbretëria e Bashkuar ruan sovranitetin. Kjo nuk do të ishte e nevojshme nëse ata do të dislokoheshin nga baza në Guam.

Të enjten, Presidenti Trump tha se do të merrte një vendim nëse do ta sulmonte Iranin “brenda dy javëve të ardhshme”.

Në një mesazh të transmetuar nëpërmjet Karoline Leavitt, sekretares së shtypit të Shtëpisë së Bardhë, ai tha: “Bazuar në faktin se ekziston një shans i konsiderueshëm për negociata që mund të zhvillohen ose jo me Iranin në të ardhmen e afërt, unë do të marr vendimin tim nëse do të shkoj apo jo brenda dy javëve të ardhshme.”

Megjithatë, vendosja e bombarduesve B-2 të shtunën tregon që presidenti amerikan mund të jetë i përgatitur të nisë një sulm më shpejt se sa pritej. Trump tha të premten se mendonte që Irani do të ishte në gjendje të zhvillonte një armë bërthamore “brenda pak javësh, ose sigurisht brenda pak muajsh”. Ai shtoi: “Nuk mund ta lejojmë që kjo të ndodhë”.

Tulsi Gabbard, drejtoresha e inteligjencës kombëtare të SHBA-së, e ndryshoi qëndrimin e saj këtë javë pasi Trump tha se vlerësimi i saj për situatën bërthamore ishte “i gabuar”. Shefja e spiunazhit dëshmoi më parë në Kongres se komuniteti i inteligjencës amerikane “vazhdon të vlerësojë se Irani nuk po ndërton një armë bërthamore dhe Udhëheqësi Suprem Khamenei nuk e ka autorizuar programin e armëve bërthamore që ai pezulloi në vitin 2003”. Të premten, Gabbard tha se dëshmia e saj ishte nxjerrë nga konteksti. Izraeli dhe Irani shkëmbyen sulme të mëtejshme gjatë natës, me ushtrinë izraelite që njoftoi një valë të re sulmesh kundër vendeve të magazinimit dhe lëshimit të raketave iraniane.

Israel Katz, ministri i mbrojtjes i Izraelit, tha gjithashtu se ushtria kishte vrarë Saeed Izadi, një komandant veteran ushtarak iranian, në një sulm ndaj një apartamenti në qytetin iranian të Qomit. Katz e quajti vrasjen një “arritje të madhe për inteligjencën dhe forcën ajrore izraelite”, duke shtuar se Izadi kishte financuar dhe armatosur grupin militant palestinez Hamas përpara sulmit të tij ndaj Izraelit më 7 tetor 2023.

Të paktën 430 persona janë vrarë dhe 3,500 të tjerë janë plagosur në Iran që kur Izraeli filloi sulmet e tij më 13 qershor, sipas ministrisë iraniane të shëndetësisë. Në Izrael, 24 civilë janë vrarë nga sulmet raketore iraniane.

Veprimi ushtarak filloi pasi Izraeli akuzoi Iranin për zhvillimin e armëve bërthamore. Irani pretendoi se programi i tij atomik është për qëllime paqësore.