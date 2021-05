SHBA-të i dhurojnë Kosovës teste Rapide Antigjen në vlerë rreth gjysmë milioni euro

Lajmi është bërë i ditur nga AKK-ja, teksa në njoftim thuhet se këto teste do ta lehtësojnë testimin e shtuar në komuna të Kosovës.

“Ambasada e Shteteve të Bashkuara dje i ka dhuruar Asociacionit të Komunave të Kosovës Teste Rapide Atigjen në vlerë prej 476.000$ me përkrahjen e programit për Ndihmë Humanitare #EUCOM. Testet do të lehtësojnë testimin e shtuar në shumë komuna të ndryshme. Koloneli Steve Rose dhe Majorja Courtney Olson ishin të pranishëm gjatë këtij dhurimi së bashku me Z.Sazan Ibrahimi nga Asociacioni i Komunave të Kosovës. #SëBashkuMëTëFuqishëm”, thuhet në njoftimin e tyre.

