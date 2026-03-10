SHBA shkatërron 16 anije iraniane që minonin Ngushticën e Hormuzit, publikohen pamjet

Forcat amerikane kanë sulmuar 16 anije iraniane që po minonin Ngushticën e Hormuzit, pas paralajmërimeve të presidentit të SHBA për sulme masive ndaj tyre. Komanda Qëndrore e SHBA’së ka njoftuar për goditjen e këtyre anijeve iraniane, duke bashkëngjitur pamje nga momenti i sulmeve, shkruan Insajderi. “Forcat amerikane shkatërruan disa anije detare iraniane më 10 mars,…

Bota

10/03/2026 23:55

Forcat amerikane kanë sulmuar 16 anije iraniane që po minonin Ngushticën e Hormuzit, pas paralajmërimeve të presidentit të SHBA për sulme masive ndaj tyre.

Komanda Qëndrore e SHBA’së ka njoftuar për goditjen e këtyre anijeve iraniane, duke bashkëngjitur pamje nga momenti i sulmeve, shkruan Insajderi.

“Forcat amerikane shkatërruan disa anije detare iraniane më 10 mars, përfshirë këtu edhe 16 anije që vendosnin mina pranë Ngushticës së Hormuzit”, thuhet në shkrimin e Komandës Qëndrore.

Trump deklaroi gjatë ditës se SHBA-ja ka shkatërruar 10 anije joaktive për vendosjen e minave, teksa shtoi se “do të ketë edhe të tjera”.

Presidenti amerikan më herët kishte deklaruar se kanë dyshime se po minohet Ngushtica e Hormuzit.

Artikuj të ngjashëm

March 10, 2026

Tension në Ngushticën e Hormuzit: SHBA paralajmëron Iranin për mina detare,...

March 10, 2026

Numra të rastësishëm e kod persian: Një sinjal misterioz radioje trondit...

Lajme të fundit

“Më mbajti një orë duke më maltretuar psiqikisht”,...

Digjet një punëtori dhe një objekt ndihmës në Mushtisht të Suharekës

Lufta në Lindjen e Mesme, 11 kosovarë të...

Gruda s’ka dilemë që dekreti i Osmanit “është...