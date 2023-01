SHBA sanksionon personat e lidhur me prodhimin e dronëve të Iranit Shtetet e Bashkuara sanksionuan të premten, më 6 janar, individë të lidhur me prodhimin e dronëve iranianë që, sipas Uashingtonit, u përdorën nga forcat ruse në luftën në Ukrainë. Sanksionet u referohen gjashtë personave të lidhur me kompaninë iraniane “Quds Aviation Industries” (QAI), e cila është e angazhuar në projektimin dhe prodhimin e mjeteve ajrore…