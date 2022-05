SHBA reagon pasi Erdogani kundërshtoi anëtarësimin e Suedisë dhe Finlandës në NATO

Shtetet e Bashkuara thanë se po punojnë për të sqaruar qëndrimin e Turqisë lidhur me anëtarësimin e Finlandës dhe Suedisë në NATO, pas deklaratave të sotme nga Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan se nuk do të mbështeste planet e vendeve nordike për t’u bashkuar me aleancën.