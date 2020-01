SHBA: Procesi për shkarkimin e Presidentit kalon në Senat

Gjyqi në Senat që do të përcaktojë nëse do të shkarkohet ose jo Presidenti Donald Trump, fillon të enjten me procedurat fillestare, ku do të jenë të përfshirë anëtarët e Dhomës së Përfaqësuesve që do të shërbejnë si prokurorë, duke paraqitur akuzat para senatorëve që do të shërbejenë si juri.