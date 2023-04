SHBA pret zbatimin e Asociacionit “që u konfirmua më 18 mars në Ohër”

SHBA-ja pret që Kosova dhe Serbia të përmbushin gjithçka që është rënë dakord në negociatat e mëparshme, përfshirë formimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, tha Departamenti i Shtetit për Zërin e Amerikës në gjuhën serbe.

Pikërisht një muaj më parë, përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë në Maqedoninë e Veriut, me ndërmjetësimin e BE-së dhe mbështetjen e SHBA-së, arritën një marrëveshje gojore për aneksin e zbatimit të propozimit evropian për normalizim të marrëdhënieve, por një nga pikat kryesore – fillimi i formimit të Asociacionit – mbeti pengesa kryesore.

“Fokusi ynë është në zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, në mënyrë që t’i ndihmojmë ata të zhvillojnë marrëdhënie më paqësore, të parashikueshme si fqinjë, të cilat do të mundësojnë stabilitet, siguri dhe prosperitet më të madh në rajon. BE-ja pret që të dyja palët të përmbushin zotimet dhe zbatimin e marrëveshjeve të mëparshme nga dialogu, duke përfshirë edhe Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe, gjë që u konfirmua nga të dy liderët në takimin e 18 marsit në Ohër”, thuhet në përgjigjen me shkrim të DASH-it, duke shtuar se SHBA-ja mbetet e angazhuar në mënyrë aktive në mbështetjen e Kosovës dhe Serbisë në zbatimin e aneksit.

Ndonëse marrëveshja për Asociacionin u nënshkrua në vitin 2013 dhe u konfirmua me propozimin evropian dhe aneksin e Ohrit, nuk ka pasur përparim në këtë çështje gjatë muajit të kaluar.

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, së fundmi deklaroi se “marrëveshjet e mëparshme me Serbinë nuk mund të shmangen”, por se do të sigurohet që AKS-ja të mos jetë “niveli i tretë i qeverisjes në Kosovë”.

Nga ana tjetër, Beogradi kërkon formimin e AKS-së si kusht për pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet lokale në veri të Kosovës.