SHBA nikoqire e Kupës së Amerikës 2024

Tashmë është zyrtarizuar se ku do mbahet Kupa e Amerikës.

Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë nikoqir të edicionit të vitit 2024 të Kupës së Amerikës.

Edicioni i vitit të ardhshëm të kësaj gare do të përfshijë 10 klube të CONMEBOL dhe gjashtë skuadrat më të mira të CONCACAF si mysafirë, transmeton lajmi.net.

Njoftimi i shumëpritur vjen pas nënshkrimit të një marrëveshjeje bashkëpunimi strategjike midis Federatës së Futbollit të Amerikës së Jugut, CONMEBOL dhe homologut të saj amerikano-verior CONCACAF.

“Ky është një partneritet për të mbështetur rritjen e vazhdueshme të futbollit të meshkujve dhe femrave në Concacaf dhe CONMEBOL dhe do të jetë me të vërtetë me përfitim reciprok për të dyja Konfederatat,” tha presidenti i CONCACAF Victor Montagliani.

“Duke punuar krah për krah me CONMEBOL, ne do të ofrojmë elitë. gara që do të ofrojnë më shumë mundësi për federatat tona dhe që e dimë që tifozët e pasionuar duan t’i shohin. Ne mezi presim të punojmë së bashku për të siguruar që futbolli në të dy rajonet të vazhdojë të lulëzojë”, përfundoi ai.

SHBA ka luajtur në Kupën e Amerikës katër herë, duke përfunduar në vendin e katërt si në 2016 ashtu edhe në 1995 ndërsa u eliminua në fazën e grupeve në 1993 dhe 2007. Meksika është paraqitur në turne 10 herë./Lajmi.net/