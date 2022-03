SHBA ngre alarmin: Rusia po përdor teknika brutale dhe të egra ndaj civilëve në Ukrainë

“Për sa i përket përparimit të rusëve në jug, unë do të thoja se ata vazhdojnë të bëjnë fitime në rritje. Do të thosha gjithashtu se ata kanë përdorur disa teknika brutale, të egra për sa i përket mënyrës se si ata kanë shënjestruar popullsinë civile “, tha Austin gjatë një konference të përbashkët shtypi me kryeministrin bullgar, Kiril Petkov në Sofje.

“Dhe përsëri, ne do të shpresonim që ata [Rusia] të zgjidhnin një rrugë tjetër,” shtoi Austin.

“Këto taktika përfshijnë “shënjestrim specifik lagje pas lagje”, armë më pak të sakta që kanë një kosto më brutale dhe goditje në infrastrukturën civile”, tha ai. /Lajmi.net/