Sipas të dhënave të përpiluara nga Universiteti “Johns Hopkins”, numri i personave të infektuar nga virusi ka tejkaluar 38,7 milionë.

Me mbi 4,3 milionë raste, Kalifornia renditet e para në vend, e pasuar nga Teksasi me mbi 3,5 milionë dhe Florida me mbi 3,2 milionë.

Gjithashtu, me 65 629 vdekje, Kalifornia renditet e para në SHBA për sa i përket numrit më të lartë të viktimave nga COVID-19 dhe ndiqet nga Teksasi me 56 345 vdekje dhe Nju-Jorku me 54 152 vdekje.