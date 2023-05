SHBA kërcënohej me kolaps, Biden: Udhëheqësit e Kongresit kanë arritur një marrëveshje

Presidenti Joe Biden dhe kryetari republikan i Dhomës së Përfaqësuesve Kevin McCarthy thanë sot se do të vazhdojnë bisedimet për rritjen e tavanit të borxhit, i vendosur aktualisht në 31.4 trilion dollarë, për të shmangur falimentimin.

Pas muajsh bllokimi, presidenti demokrat i SHBA-së dhe kryetari republikan i Dhomës së Përfaqësuesve ranë dakord të martën për të negociuar drejtpërdrejt një marrëveshje që duhet të miratohet nga të dyja dhomat e Kongresit përpara se qeverisë federale t’i mbarojnë paratë për të përmbushur detyrimet e saj financiare deri në qershor.

“Ne do të bashkohemi sepse nuk ka alternativë”, u tha Biden gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë. “Për të qenë të qartë, këto negociata kanë të bëjnë me kornizat buxhetore, jo nëse do të paguajmë borxhet tona apo jo. Udhëheqësit (në Kongres) kanë rënë dakord: Nuk do të ketë falimentim. Çdo lider e ka thënë këtë”, tha presidenti amerikan.

“Unë nuk mendoj se do të përfundojmë të falimentuar”

Republikanët, të cilët kontrollojnë Dhomën e Përfaqësuesve me 222 ndaj 213 demokratë, kanë këmbëngulur për muaj të tërë që demokratët bien dakord të shkurtojnë shpenzimet në këmbim të një marrëveshjeje për heqjen e kufirit të borxhit të vendosur nga Kongresi, një hap i nevojshëm rregullisht pasi qeveria shpenzon më shumë sesa rrit taksat.

Në një intervistë me CNBC, McCarthy premtoi të shmangë falimentimin. “Unë nuk mendoj se do të kemi falimentim në fund. Afati kohor është shumë i ngushtë, por ne do të sigurohemi që të jemi në tryezë dhe ta bëjmë këtë”, tha ai. /Lajmi.net/