SHBA-ja e tërheqi nominimin për ambasador të ri në Serbi, reagon Brnovic
Administrata e presidentit amerikan, Donald Trump, tërhoqi nominimin e Mark Brnovichit për ambasador në Serbi, sipas një vendimi të publikuar në faqen e Komisionit të Senatit Amerikan për Punë të Jashtme. Arsyet për tërheqjen e nominimit të 58-vjeçarit nuk u bëjnë të ditura. Brnovich reagoi pas zhvillimeve, duke akuzuar “deep state” (shtetin e thellë) se…
Lajme
Administrata e presidentit amerikan, Donald Trump, tërhoqi nominimin e Mark Brnovichit për ambasador në Serbi, sipas një vendimi të publikuar në faqen e Komisionit të Senatit Amerikan për Punë të Jashtme.
Arsyet për tërheqjen e nominimit të 58-vjeçarit nuk u bëjnë të ditura.
Brnovich reagoi pas zhvillimeve, duke akuzuar “deep state” (shtetin e thellë) se ishte kundër nominimit të tij, raporton nova.rs.
“Faleminderit presidentit (Donald Trump) për nominimin, por pasi procesi u zgjat, u bë e qartë se burokracitë e ‘shtetit të thellë’ nuk duan që në Serbi të shërbejë dikush me prejardhje time politike, etnike dhe fetare. Mendoj se qëndrimi pranë familjes dhe miqve në Arizona dhe gjetja e mundësive për të luajtur një rol më të madh në skenën politike lokale është rruga më e mirë në këtë moment”, tha ai.
Edhe pse nominimi u dërgua shpejt në Komisionin e Senatit për Punë të Jashtme, Brnovich nuk u paraqit para këtij organi që konfirmon emërimet.
Kujtojmë se Trump e kishte nominuar Brnovichin, anëtar të Partisë Republikane dhe ish-prokuror shtetëror në Arizona, për ambasador në Beograd në fund të muajit mars.
SHBA nuk kanë ambasador në Beograd që nga muaji janar i këtij viti, kur këtë pozicion e la Christopher Hill, pas rikthimit të Trumpit në Shtëpinë e Bardhë.