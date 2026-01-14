ShBA-ja e ngrin tërë procesimin e vizave për Kosovën dhe dhjetëra shtete të tjera
Departamenti i Shtetit i Shteteve të Bashkuara do ta pauzojë procesimin e vizave për imigrantë për 75 shtete, përfshirë Kosovën e Shqipërinë, në përpjekje për t’iu kundërvënë aplikuesve që kanë gjasa të bëhen barrë për publikun, raporton televizioni amerikan “Fox News”.
Në një dokument të Departamentit të Shtetit, që u pa së pari nga “Fox News Digital”, zyrtarët e konsullatave udhëzohen që t’i refuzojnë vizat sipas ligjeve ekzistuese, gjatë kohës që Departamenti i Shtetit t’i rivlerësojë procedurat e kontrollit dhe vetingut.
Pauzimi i procesimit të vizave do të fillojë më 21 janar dhe do të vazhdojë për një afat të pacaktuar, derisa Departamenti i Shtetit ta kryejë rivlerësimin e procesimit të vizave për imigrantë.
Në listë, përpos Kosovës e Shqipërisë, ndodhen edhe disa vende të rajonit, përfshirë Maqedoninë e Veriut e Bosnjën, por jo edhe Serbia.
Më poshtë mund ta shihni listën e plotë të këtyre shteteve:
Në listën e plotë të publikuar nga “Fox News Digital” nuk figuron Serbia.
Për lajmin ka njoftuar edhe Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë.