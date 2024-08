SHBA-ja do të drejtojë “lëvizje të shumëfishta të qëndrimit të forcave” në Lindjen e Mesme mes tensioneve Izrael-Iran, thotë Pentagoni Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Lloyd Austin, do të drejtojë “lëvizje të shumëfishta të qëndrimit të forcave” në Lindjen e Mesme përpara një sulmi të mundshëm nga Irani ndaj Izraelit, tha Pentagoni. Austin foli me ministrin izraelit të Mbrojtjes Yoav Gallant të premten dhe “informoi ministrin për masat shtesë për të përfshirë ndryshimet e vazhdueshme dhe…