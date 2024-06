“ShBA-ja dhe BE-ja të ndalin dominimin serb në Ballkan“

Uashingtoni dhe Brukseli duhet të jenë më të vendosur në kundërshtimin e planit të Beogradit për dominim rajonal në Ballkanin Perëndimor, duke përforcuar pavarësinë e të gjithë fqinjëve të Serbisë, vlerëson në një shkrim autorial për The Geopost njohësi i çështjeve të Ballkanit, Janusz Bugajski.

Kësisoj, ai thekson se humbësi kryesor do të jetë Rusia dhe kjo do të minojë pozicionin e të gjitha regjimeve që e shohin Moskën si aleate.

E humbja e Rusisë, shkruan ai, do të dobësojë ambiciet antiperëndimore të Kinës dhe do të izolonte regjimet në Iran, Serbi, Siri, Bjellorusi

“Për të minuar udhëheqjen e SHBA-së në bllokun e pavarësisë, Moska inkurajon konfliktet rajonale. Ajo përfiton nga përfaqësuesit dhe bashkëpunëtorët si Hamasi, Hezbollahu dhe regjimi iranian për të kryer sulme terroriste dhe për të ndezur luftëra në Lindjen e Mesme.

Ajo inkurajon regjimin e Vuçiqit dhe bashkëpunëtorët e saj në Bosnje-Hercegovinë, Kosovë dhe Mal të Zi për të destabilizuar qeveritë e pavarura dhe për të krijuar probleme për Uashingtonin në Ballkanin Perëndimor. Dhe ajo mbështet Korenë e Veriut në qëndrimin e saj kërcënues bërthamor ndaj Koresë së Jugut dhe Japonisë”, shkruan ai.

Njohësi i çështjeve të Ballkanit konsideron se ShBA ka një mundësi për të shënuar një fitore historike ndaj Rusisë, kundërshtarit të përhershëm të Amerikës, pa vdekjen e një ushtari të vetëm amerikan.

“Për të arritur një triumf kaq vendimtar, Uashingtoni duhet të sigurojë të gjithë fuqinë e zjarrit që i nevojitet Ukrainës për të mposhtur pushtuesit rusë. E gjithë infrastruktura e lidhur ushtarakisht brenda Rusisë, duke përfshirë transportin, energjinë dhe industrinë ushtarake, tani janë objektiva legjitime pasi Moska ka krijuar një ekonomi lufte. Humbja e Rusisë në Ukrainë do të ndihmojë në garantimin e sigurisë evropiane duke zvogëluar aftësitë ushtarake të Moskës dhe duke konsoliduar pavarësinë e të gjithë fqinjëve.

Humbja e Rusisë do t’i dërgojë gjithashtu një sinjal të fortë Pekinit që të mos nënvlerësojë aftësitë perëndimore dhe vendosmërinë politike duke sulmuar Tajvanin. Ajo do të dobësojë ambiciet antiperëndimore të Kinës, do të izolojë regjimet në Iran, Serbi, Siri, Bjellorusi dhe përfaqësues të tjerë dhe do të inkurajojë forcat demokratike për të rrëzuar diktatorët e dështuar”, thotë ai.