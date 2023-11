SHBA ia rritë sanksionet Rusisë

Shtetet e Bashkuara vendosën të enjten masa të reja gjithëpërfshirëse kundër Moskës për luftën në Ukrainë, duke synuar, ndër të tjera, aftësitë e ardhshme energjetike të Rusisë, evazionin e sanksioneve dhe një dron vetëvrasës që ka qenë një kërcënim për ushtarët dhe pajisjet ukrainase.

Sanksionet synojnë qindra individë dhe subjekte.

Masat e fundit kanë për qëllim një ent të përfshirë në zhvillimin, funksionimin dhe pronësinë e një projekti masiv në Siberi të njohur si Arctic-2 LNG, njoftoi Departamenti i Shtetit në një deklaratë.

Qëllimi i projektit është dërgimi i gazit natyror të lëngshëm në tregjet globale.

Uashingtoni ka vendosur sanksione kundër prodhimit të dronëve KUB-BLA dhe Lancet të përdorur nga ushtria ruse në Ukrainë.

Departamenti Amerikan i Tregtisë shtoi të enjten 13 entitete në Rusi dhe Uzbekistan në listën e tij të kontrollit të eksporteve për veprime në kundërshtim me sigurinë kombëtare ose politikën e jashtme të SHBA.

Shtetet e Bashkuara gjithashtu kanë adresuar tani shmangien e sanksioneve përmes Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Turqisë.

Departamenti i Thesarit njoftoi se kompanitë me bazë në ato vende vazhdojnë të dërgojnë mallra me përparësi të lartë me përdorim të dyfishtë në Rusi, duke përfshirë komponentë në të cilët Moska mbështetet për sistemet e saj të armëve.

Shtatë banka me bazë në Rusi dhe dhjetëra kompani industriale u goditën gjithashtu nga sanksionet e Thesarit, duke përfshirë Gazpromneft Catalytic Systems LLC, për të cilën Thesari i SHBA-së thotë se prodhon agjentë kimikë për rafinimin e avancuar të naftës në Rusi.

Kremlini tha të enjten se pret që Perëndimi të vendosë sanksione edhe më të ashpra ndaj tij për shkak të luftës, por ka një ndjenjë në rritje se sanksione të tilla po dëmtojnë interesat perëndimore pasi “ekonomia ruse po përshtatet mirë”.