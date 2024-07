ShBA i jep donacion ShSKUK-së, Hovenier: Një komb i shëndetshëm është një komb i fortë!

Ambasadori i ShBA-së në Kosovë, Jeff Hovenier, shprehet i kënaqur që në emër të shtetit të tij dhuroi një skaner të ri CT për Shërbimin Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës, me mbështetjen e Komandës europiane të SHBA-së.

Me anë të një postimi në llogarinë e tij në platformën X, ai thekson se ky skaner i ri do të përmirësojë kujdesin e ofruar për të gjithë qytetarët e Kosovës dhe se një komb i shëndetshëm është një komb i fortë!

“Kënaqësi të dhuroj në emër të SHBA-së, një skaner të ri CT për Shërbimin Klinik Spitalor dhe Universitar të Kosovës me mbështetjen e U.S. European Command. Ky skaner i ri do të përmirësojë kujdesin e ofruar për të gjithë qytetarët e Kosovës. Një komb i shëndetshëm është një komb i fortë!