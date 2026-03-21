SHBA godet objektiv iranian, Pentagoni: "Kërcënimi ndaj Ngushticës së Hormuzit është dobësuar"
Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka njoftuar për një operacion të suksesshëm kundër një objekti ushtarak nëntokësor në Iran, duke pretenduar se si pasojë është reduktuar ndjeshëm kapaciteti i Teheranit për të rrezikuar trafikun detar në Ngushtica e Hormuzit. Komandanti i Komanda Qendrore e SHBA-së, admirali Brad Cooper, bëri të ditur përmes një video-mesazhi të…
Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka njoftuar për një operacion të suksesshëm kundër një objekti ushtarak nëntokësor në Iran, duke pretenduar se si pasojë është reduktuar ndjeshëm kapaciteti i Teheranit për të rrezikuar trafikun detar në Ngushtica e Hormuzit.
Komandanti i Komanda Qendrore e SHBA-së, admirali Brad Cooper, bëri të ditur përmes një video-mesazhi të publikuar në rrjetin X se operacioni nuk u kufizua vetëm në shkatërrimin e objektit kryesor, transmeton lajmi.net.
“Ne jo vetëm që shkatërruam objektin, por edhe goditëm vendndodhjet e mbështetjes së inteligjencës dhe sistemet e radarëve të raketave që përdoreshin për të monitoruar lëvizjet e anijeve”, deklaroi Cooper.
Sipas tij, ndërhyrja ka prekur drejtpërdrejt infrastrukturën që Irani përdorte për të ndjekur dhe potencialisht për të kërcënuar lëvizjen e anijeve në këtë korridor të rëndësishëm detar.
“Aftësia e Iranit për të kërcënuar lirinë e lundrimit në dhe rreth Ngushticës së Hormuzit është dobësuar si rezultat i kësaj dhe ne nuk do të ndalemi së ndjekuri këto objektiva”, shtoi ai.
Ngushtica e Hormuzit konsiderohet një nga rrugët më strategjike të transportit të naftës në botë, dhe çdo tension në këtë zonë ka ndikim të drejtpërdrejtë në sigurinë globale dhe tregjet energjetike./lajmi.net/