SHBA godet objektiv iranian, Pentagoni: “Kërcënimi ndaj Ngushticës së Hormuzit është dobësuar”

Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka njoftuar për një operacion të suksesshëm kundër një objekti ushtarak nëntokësor në Iran, duke pretenduar se si pasojë është reduktuar ndjeshëm kapaciteti i Teheranit për të rrezikuar trafikun detar në Ngushtica e Hormuzit. Komandanti i Komanda Qendrore e SHBA-së, admirali Brad Cooper, bëri të ditur përmes një video-mesazhi të…

Bota

21/03/2026 15:21

Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka njoftuar për një operacion të suksesshëm kundër një objekti ushtarak nëntokësor në Iran, duke pretenduar se si pasojë është reduktuar ndjeshëm kapaciteti i Teheranit për të rrezikuar trafikun detar në Ngushtica e Hormuzit.

Komandanti i Komanda Qendrore e SHBA-së, admirali Brad Cooper, bëri të ditur përmes një video-mesazhi të publikuar në rrjetin X se operacioni nuk u kufizua vetëm në shkatërrimin e objektit kryesor, transmeton lajmi.net.

“Ne jo vetëm që shkatërruam objektin, por edhe goditëm vendndodhjet e mbështetjes së inteligjencës dhe sistemet e radarëve të raketave që përdoreshin për të monitoruar lëvizjet e anijeve”, deklaroi Cooper.

Sipas tij, ndërhyrja ka prekur drejtpërdrejt infrastrukturën që Irani përdorte për të ndjekur dhe potencialisht për të kërcënuar lëvizjen e anijeve në këtë korridor të rëndësishëm detar.

“Aftësia e Iranit për të kërcënuar lirinë e lundrimit në dhe rreth Ngushticës së Hormuzit është dobësuar si rezultat i kësaj dhe ne nuk do të ndalemi së ndjekuri këto objektiva”, shtoi ai.

Ngushtica e Hormuzit konsiderohet një nga rrugët më strategjike të transportit të naftës në botë, dhe çdo tension në këtë zonë ka ndikim të drejtpërdrejtë në sigurinë globale dhe tregjet energjetike./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

Lajme të fundit

