SHBA e Argjentina thirrin takim në Nju Jork për krizën në Venezuelë, ftohet edhe Kosova

Shtetet e Bashkuara dhe Argjentina mblodhën këtë të enjte në kuadër të Kombeve të Bashkuara në Nju Jork një takim të ministrave të jashtëm për të trajtuar krizën në Venezuelë dhe për të vazhduar presionin ndaj regjimit të Nicolás Maduro, i cili refuzon të njohë rezultatet e zgjedhjeve të 28 korrik, ndërsa denoncuan shkeljet e të drejtave të njeriut në territorin e Venezuelës.

Në këtë takim ku ishin përfaqësuesit e 33 shteteve plus BE u ftua edhe Kosova e cila u përfaqësua nga Ministrja e Jashtme Donika Gërvalla. Ajo tha se aty shkoi me ftesë të Sekretarit Blinken dhe kryediplomates së Argjentinës, shtet që s’e njeh Kosovën. Sipas njoftimeve deklarata për Venezuelën është nënshkruar.

Pjëse e këtij takimi ishin edhe organizata si Organizata e Shteteve Amerikane (OAS), BE dhe Qendra Carter, të cilat mbikëqyrnin zgjedhjet dhe i konsideronin ato si të paligjshme dhe të ndotura nga mashtrimi.

Brazili, i cili është një nga qeveritë në rajon që është shfaqur si bashkëbisedues i Maduros për të arritur një marrëveshje, nuk mori pjesë në takimin e Nju Jorkut.

Kryediplomatja argjentinase, Diana Mondino tha se gjërat që po ndodhin në Venezuelë mund të bëhen një problem shumë serioz.

“Ne të gjithë e dimë se çfarë po ndodh. Ka erëra, erëra autoritare që fryjnë në kontinentin tonë dhe le të shpresojmë që të mos bëhen stuhi. Sistemi i destabilizimit që Venezuela ka imponuar në vendet e tjera të Amerikës Latine është i madh,” shtoi ai dhe përmendi 7.8 milionë refugjatët.

Kryediplomatja njoftoi gjithashtu se qeveria po përgatiste ” një listë me zyrtarë dhe disa njerëz të lidhur me regjimin e Venezuelës ose që do t’u ndalohet hyrja në vendin tonë”, një vendim që do t’i shtohej kërkesës së fundit ndërkombëtare për arrestimin e Maduros për krime kundër njerëzimit.

“Ata mund të mos kenë nevojë as të largohen nga Venezuela, pasi mund të ketë vende të tjera rebele që do t’i pranojnë ata ose familjet e tyre ose paratë e tyre ose operacionet e tyre. Ne e kemi vazhduar këtë kërkesë pas vendimit të guximshëm të sistemit tonë të drejtësisë federale, i cili urdhëron, nën parimin e juridiksionit universal, arrestimin e menjëhershëm për krime kundër njerëzimit për diktatorin Maduro, Diosdado Cabello dhe më shumë se 30 agjentë të represionit shtetëror “tha Mondino.

“Ky gjyqtar vendosi se liderët e regjimit ishin fajtorë për organizimin e një plani sistematik të zhdukjes me forcë të njerëzve, torturave, vrasjeve dhe persekutimit politik. Pra, kemi sistemin e drejtësisë argjentinase që i ka kërkuar Interpolit të njoftojë këtë vendim në mënyrë që të kërkojë arrestimet e tyre ndërkombëtare me një sistem alarmi të kuq. Shpresojmë që kriminelët e këtij plani të mos vazhdojnë të mbulojnë planet e tyre të përgjakshme”, shtoi ai.

Mondino shprezon se “një ditë, me përkushtimin e secilit prej nesh të pranishëm këtu dhe vullnetin e vendosur të popullit venezuelian – që janë ata që vuajnë –, shpresoj që ato erëra të bëhen një fllad shprese.”

Nga ana e tij, Sekretari Amerikan i Shtetit tha se është thelbësore të ruhet ky presion kolektiv në muajt para inaugurimit presidencial në janar.

“Ne duhet të vazhdojmë t’i bëjmë thirrje regjimit të Madridit që t’i japë fund represionit të protestuesve paqësorë, t’i japë fund shtypjes së kundërshtarëve politikë, të lirojë menjëherë dhe pakushte të gjithë ata që janë arrestuar në mënyrë arbitrare, përfshirë fëmijët.

Blinken shtoi se duhet të përdoret çdo mjet që është në dispozicion për të mbajtur përgjegjës njerëzit për abuzimet serioze të të drejtave të njeriut që po kryhen kundër popullit venezuelian, siç kanë bërë dhe do të vazhdojnë të bëjnë Shtetet e Bashkuara.

Blinken njoftoi edhe për planin.

“Ne duhet të rrisim ndihmën për më shumë se 7.7 milionë venezuelas të zhvendosur dhe për vendet që vazhdojnë të tregojnë bujari dhe strehim të jashtëzakonshëm. Ne duhet të kërkojmë që Venezuela të sigurojë mbrojtje gjithëpërfshirëse për objektet dhe personelin diplomatik, si dhe për njerëzit që kërkojnë azil në ato objekte. Dhe ne nuk mund të kënaqemi vetëm me deklarata të përbashkëta, ne duhet të ndërmarrim veprime të përbashkëta. Kjo është mënyra e vetme për të ndryshuar llogaritjen e Maduros dhe sjelljen e tij.”

Në fund të gjithë shtetet që ishin pjesëmarrës nënshkruan një deklaratë të përbashkët për t’i nxitur liderët politikë venezuelianë të nisin një dialog për një tranzicion paqësor që lejon rivendosjen e institucioneve demokratike dhe gjithashtu përfshin një dënim të represionit të gjerë që është intensifikuar pas zgjedhjeve dhe shkeljeve të shumta të të drejtave të njeriut.

Ai u nënshkrua nga qeveritë e Gjermanisë, Argjentinës, Australisë, Austrisë, Bosnje dhe Hercegovinës, Kanadasë, Kosta Rikës, Kroacisë, Danimarkës, Sllovenisë, Spanjës, Shteteve të Bashkuara, Estonisë, Guatemalës, Guajanës, Hungarisë, Irlandës, Italisë, Kosovës, Letonisë. , Lituania, Luksemburgu, Holanda, Panamaja, Peruja, Portugalia, Mbretëria e Bashkuar, Republika Domenikane, Suedia dhe Ukraina.

Për më tepër, shtetet nënshkruese i bënë thirrje Venezuelës që të respektojë dhe të përmbushë angazhimet e saj në bazë të së drejtës ndërkombëtare, veçanërisht si palë e Konventës së Karakasit të vitit 1954 për Azilin Diplomatik, duke u dhënë kalim të sigurt gjashtë azilkërkuesve që aktualisht banojnë në rezidencën zyrtare të Republikës së Argjentinës duke i lejuar ata të largohen nga territori i Venezuelës”.