SHBA dërgon trupa shtesë në kufirin me Meksikën Shtetet e Bashkuara do të vendosin afro 3,000 trupa shtesë në kufirin me Meksikën, duke e çuar numrin e përgjithshëm në rreth 9000, tha të shtunën Komanda Veriore e Shteteve të Bashkuara (NORTHCOM). Siguria kufitare është një përparësi kryesore për Presidentin Donald Trump, i cili shpalli një emergjencë kombëtare në kufirin amerikan me Meksikën në…