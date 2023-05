SHBA dënon fuqishëm dhunën e protestuesve në Zveçan

Kështu u shpreh ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier.

“Ne përsërisim thirrjen tonë për një ndalim të menjëhershëm të dhunës ose veprimeve që ndezin tensionet ose nxisin konfliktin”, shkroi ambasadori në Twitter.

The U.S. strongly condemns the violent actions of protesters in Zvecan today, including the use of explosives, against @NATO_KFOR troops seeking to keep the peace. We reiterate our call for an immediate halt to violence or actions that inflame tensions or promote conflict.

— Ambassador Jeff Hovenier (@USAmbKosovo) May 29, 2023