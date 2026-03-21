SHBA bombardon objekt iranian, dobësohet kërcënimi ndaj Ngushticës së Hormuzit
Ushtria amerikane goditi një objekt nëntokësor të Iranit, ku ruheshin raketa lundruese dhe sisteme mbështetëse, duke dobësuar aftësinë e Teheranit për të kërcënuar Ngushticën e Hormuzit, sipas admiralit Brad Cooper.
Admirali Brad Cooper, komandant i Komandës Qendrore të SHBA-së, tha në një mesazh video të publikuar në X:
“Ne jo vetëm që shkatërruam objektin, por edhe goditëm vendndodhjet e mbështetjes së inteligjencës dhe sistemet e radarëve të raketave që përdoreshin për të monitoruar lëvizjet e anijeve”.