SHBA bombardon objekt iranian, dobësohet kërcënimi ndaj Ngushticës së Hormuzit

Bota

21/03/2026 20:35

Ushtria amerikane goditi një objekt nëntokësor të Iranit, ku ruheshin raketa lundruese dhe sisteme mbështetëse, duke dobësuar aftësinë e Teheranit për të kërcënuar Ngushticën e Hormuzit, sipas admiralit Brad Cooper.

Admirali Brad Cooper, komandant i Komandës Qendrore të SHBA-së, tha në një mesazh video të publikuar në X:

“Ne jo vetëm që shkatërruam objektin, por edhe goditëm vendndodhjet e mbështetjes së inteligjencës dhe sistemet e radarëve të raketave që përdoreshin për të monitoruar lëvizjet e anijeve”.

